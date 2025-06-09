В Рязанской области отдыхающие достали из воды тело мужчины

Инцидент произошел в два часа 8 июня на «Евтеевском» пляже (так местные называют зону купания в районе Старо-Стрелецкой улицы) в Пронске. Двое молодых людей подплыли к утонувшему на лодке и достали тело на берег. «Оказалось, что его течением прибило к зарослям камышей с противоположного берега: там остался его мотоблок, на котором тот и приехал искупаться в Проне. Кто-то из собравшихся узнал в нем 57-летнего жителя улицы Нижне-Архангельской», — рассказал очевидец издания.

В Рязанской области отдыхающие достали из воды тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в два часа 8 июня на «Евтеевском» пляже (так местные называют зону купания в районе Старо-Стрелецкой улицы) в Пронске. Двое молодых людей подплыли к утонувшему на лодке и вытащили тело на берег.

«Оказалось, что его течением прибило к зарослям камышей с противоположного берега: там остался его мотоблок, на котором тот и приехал искупаться в Проне. Кто-то из собравшихся узнал в нем 57-летнего жителя улицы Нижне-Архангельской», — рассказал очевидец издания.

Прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть мужчины. На месте происшествия работали правоохранительные органы.