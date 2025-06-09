В Рязанской области обманутой мошенниками женщине вернули деньги

Отмечается, что в январе 2024 года неизвестные позвонили заявительнице под предлогом аренды жилого помещения и обманным путем похитили 34 тысячи рублей с ее банковского счета. В ходе расследования установлено лицо, на расчетный счет которого были переведены средства. Он предоставил свой банковский счет и платежную карту для использования мошенниками. Им оказался житель Курганской области.

В Рязанской области обманутой мошенниками женщине вернули деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что в январе 2024 года неизвестные позвонили заявительнице под предлогом аренды жилого помещения и обманным путем похитили 34 тысячи рублей с ее банковского счета.

В ходе расследования установлено лицо, на расчетный счет которого были переведены средства. Он предоставил свой банковский счет и платежную карту для использования мошенниками. Им оказался житель Курганской области.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей данной суммы.