В Рязанской области двое подростков и водитель пострадали во время аварии

ДТП произошло вечером 7 июня на 2 километре автодороги «Коготково — автозаводской микрорайон» в Скопинском районе. По предварительной информации, 18-летний местный житель за рулем «Форд Куга» врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13 и 15 лет получили травмы различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

В Рязанской области двое подростков и водитель пострадали во время аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 7 июня на 2 километре автодороги «Коготково — автозаводской микрорайон» в Скопинском районе. По предварительной информации, 18-летний местный житель за рулем «Форд Куга» врезался в опору ЛЭП.

В результате происшествия водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13 и 15 лет получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.