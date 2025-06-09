В Рязани засняли мотоциклиста, проехавшего на «красный»

По словам очевидцев, инцидент произошел около заправки Teboil на Солотчинском шоссе. Отмечается, что два человека на кроссовом мотоцикле проехали на «красный» свет. «Помимо всего у данных „умников“ не было даже шлемов, не включен ближний или хоть какой либо габаритный свет, про минимальную экипировку молчу», — рассказал очевидец.

В Рязани засняли мотоциклиста, проехавшего на «красный». Кадры опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел 7 июня около заправки Teboil на Солотчинском шоссе. Отмечается, что два человека на кроссовом мотоцикле проехали на «красный» свет.

«Помимо всего у данных „умников“ не было даже шлемов, не включен ближний или хоть какой либо габаритный свет, про минимальную экипировку молчу», — рассказал очевидец.

Фото и видео: Telegram-канал «Подслушано в Рязани»