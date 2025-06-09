В Рязани три дня подряд фиксировали превышение сероводорода и озона в воздухе

6, 7 и 8 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, были зафиксированы превышения ПДК озона и сероводорода. Максимальные уровни концентраций загрязняющих веществ 6 июня составили 1,29 ПДКмр (озон) и 3,19 ПДКмр (сероводород). 7 июня — 1,33 ПДКмр (озон) и 5,31 ПДКмр (сероводород). 8 июня — 1,36 ПДКмр (озон) и 1,69 ПДКмр (сероводород). В других районах города превышения не зафиксированы.

В Рязани три дня подряд фиксировали превышение сероводорода и озона в воздухе. Об этом сообщает минприроды.

6, 7 и 8 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, были зафиксированы превышения ПДК озона и сероводорода.

Максимальные уровни концентраций загрязняющих веществ 6 июня составили 1,29 ПДКмр (озон) и 3,19 ПДКмр (сероводород). 7 июня — 1,33 ПДКмр (озон) и 5,31 ПДКмр (сероводород). 8 июня — 1,36 ПДКмр (озон) и 1,69 ПДКмр (сероводород).

В других районах города превышения не зафиксированы.