В Рязани осудили мигранта-педофила
Установлено, что с января 2019 года по ноябрь 2023 года фигурант неоднократно совершал непристойные действия в отношении малолетних детей. Узнав об этом, мать одной из девочек обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и заключили под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В Рязани осудили мигранта-педофила. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Установлено, что с января 2019 года по ноябрь 2023 года фигурант неоднократно совершал непристойные действия в отношении малолетних детей.
Узнав об этом, мать одной из девочек обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и заключили под стражу.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.