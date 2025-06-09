В Рязани осудили мигранта-педофила

Установлено, что с января 2019 года по ноябрь 2023 года фигурант неоднократно совершал непристойные действия в отношении малолетних детей. Узнав об этом, мать одной из девочек обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и заключили под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В Рязани осудили мигранта-педофила. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Установлено, что с января 2019 года по ноябрь 2023 года фигурант неоднократно совершал непристойные действия в отношении малолетних детей.

Узнав об этом, мать одной из девочек обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.