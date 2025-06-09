В Рязани 10 июня массово отключат холодную воду

Во вторник, 10 июня, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Вознесенская, дома №№ 38, 40, 40-а, 42, 44 (ОГБОУ Школа № 23), 47; улица Либкнехта, дома №№ 3, 9; улица Подгорная, дома №№ 3, 4, 5, 7, 15, 15-б, 21; проезд Грибоедова, дома №№ 14, 15, 16, 17, 18; проезд Щедрина, дома №№ 13, 13-а, 13-б, 14 (МБОУ Школа № 8), 15, 15-а, 15-б; улица Свободы, дом № 3, улица Затинная, дом № 34-а (Детский сад № 119); улица Фурманова, дом № 5-6 (Казанский женский монастырь). С 10:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 9, 8 (Рязанский районный суд); улица Соколовская, дома №№ 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 3 корп.1, 3 корп.2, 5 корп.1, 5 корп.2, 6 корп.1, 7 корп.1. С 09:30 до 17:00 ресурса также не будет по адресам: улица Дзержинского, дома №№ 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12, 12-а, 13, 14.

В Рязани 10 июня массово отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Во вторник, 10 июня, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Вознесенская, дома №№ 38, 40, 40-а, 42, 44 (ОГБОУ Школа № 23), 47;

улица Либкнехта, дома №№ 3, 9;

улица Подгорная, дома №№ 3, 4, 5, 7, 15, 15-б, 21;

проезд Грибоедова, дома №№ 14, 15, 16, 17, 18;

проезд Щедрина, дома №№ 13, 13-а, 13-б, 14 (МБОУ Школа № 8), 15, 15-а, 15-б;

улица Свободы, дом № 3,

улица Затинная, дом № 34-а (Детский сад № 119);

улица Фурманова, дом № 5-6 (Казанский женский монастырь).

С 10:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 9, 8 (Рязанский районный суд);

улица Соколовская, дома №№ 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 3 корп.1, 3 корп.2, 5 корп.1, 5 корп.2, 6 корп.1, 7 корп.1.

С 09:30 до 17:00 ресурса также не будет по адресам: