В России планируют в 10 раз увеличить штрафы за громкие авто и мотоциклы

Отмечается, что проект закона был принят в первом чтении в 2023 году. Для граждан штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспортных средств составят от 5 тысяч рублей. Региональные власти смогут увеличить сумму взыскания, но не более чем до 30 тысяч рублей. Колунов подчеркнул, что текущая статья 8.23 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей, который не является ощутимым для водителей. Парламентарий также отметил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект с учетом нового комплекса фотовидеофиксации «Эфир», сертифицированного Росстандартом в конце января. Этот комплекс предназначен для измерения уровня шума на дорогах и борьбы с громкими автомобилями и мотоциклами.

В России планируют в 10 раз увеличить штрафы за громкие авто и мотоциклы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Отмечается, что проект закона был принят в первом чтении в 2023 году. Для граждан штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспортных средств составят от 5 тысяч рублей. Региональные власти смогут увеличить сумму взыскания, но не более чем до 30 тысяч рублей.

Колунов подчеркнул, что текущая статья 8.23 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей, который не является ощутимым для водителей.

Парламентарий также отметил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект с учетом нового комплекса фотовидеофиксации «Эфир», сертифицированного Росстандартом в конце января. Этот комплекс предназначен для измерения уровня шума на дорогах и борьбы с громкими автомобилями и мотоциклами.