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В России из-за антипрививочников резко обострились три опасных заболевания
Особое внимание в докладе ведомства уделено увеличению случаев кори, краснухи и коклюша. Врачи связывают эту тенденцию с падением коллективного иммунитета из-за отказов от вакцинации. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году корью заболели более 22 тысяч человек. Почти 90% заболевших не были привиты, и от осложнений кори не удалось спасти четверых непривитых детей. Краснуха вновь зафиксирована в 25 регионах. В 2024 году зарегистрировано 258 случаев. Большинство заболевших не были вакцинированы. Также в 2024 году зарегистрировано более 32 тысяч случаев коклюша.

В России из-за антипрививочников резко обострились три опасных заболевания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Особое внимание в докладе ведомства уделено увеличению случаев кори, краснухи и коклюша. Врачи связывают эту тенденцию с падением коллективного иммунитета из-за отказов от вакцинации.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году корью заболели более 22 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве, Дагестане и Московской области. Среди инфицированных почти 70% составляют дети, чаще всего младше года. Почти 90% заболевших не были привиты, и от осложнений кори не удалось спасти четверых непривитых детей.

Краснуха, заболевание, которое считалось практически искорененным в России, вновь зафиксирована в 25 регионах. В 2024 году зарегистрировано 258 случаев. Вспышки заболевания произошли в Дагестане, Московской и Астраханской областях, а также в Москве. Большинство заболевших не были вакцинированы.

Также в 2024 году зарегистрировано более 32 тысяч случаев коклюша, что в 4,5 раза превышает долгосрочную норму. Почти 80% заболевших — дети до 14 лет. Одиннадцать непривитых младенцев не удалось спасти.

Инфекционисты подчеркивают, что отказ от прививок, медотводы и использование облегченных вакцин могут способствовать росту заболеваемости. Они напоминают, что специфического лечения кори не существует, и вакцинация остается единственным надежным способом защиты. Специалисты считают, что для предотвращения вспышек инфекций необходимо, чтобы не менее 95% населения были привиты.