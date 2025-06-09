В Госдуме предложили депортировать проваливших тест по русскому языку детей мигрантов

С инициативой выступил депутат Михаил Матвеев. Он отметил, что в 2024 году на иностранцев, чей ребенок не ходил в школу, завели восемь тысяч протоколов. По мнению депутата, если дети продолжат пропускать уроки, то нужно составлять второй протокол. «После этого семью надо депортировать», — добавил он.

В Госдуме предложили депортировать проваливших тест по русскому языку детей мигрантов. Об этом сообщает «Лента. ру».

С инициативой выступил депутат Михаил Матвеев. Он отметил, что в 2024 году на иностранцев, чей ребенок не ходил в школу, завели восемь тысяч протоколов.

По мнению депутата, если дети продолжат пропускать уроки, то нужно составлять второй протокол.

«После этого семью надо депортировать», — добавил он.