В Чебоксарах после атаки БПЛА предприятие приостановило работу

В Чебоксарах приостановил работу АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) после атаки БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева сказано, что во время ночной атаки беспилотников удалось избежать жертв и пострадавших. При этом два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР».

Отмечается, что принято решение о временной приостановке производства «для обеспечения безопасности сотрудников».

Ранее, по данным канала, местные жители публиковали кадры крупного пожара в районе института. Николаев также сообщил, что еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»