Скончалась актриса из «Слова пацана» Наталия Потапова

Отмечается, что с заслуженной артисткой России простятся 11 июня на Покровском кладбище. Ей было 73 года. Артистке стало плохо, она упала в обморок и ее госпитализировали. Наталия Потапова с 1976 года служила в театре Ермоловой. Снялась в 94 фильмах и сериалах: «Я объявляю вам войну», «Нелюбовь», «Петербургские тайны», «Слово пацана», «Склифосовский», «Деревенский Фрейд».

Скончалась актриса из «Слова пацана» Наталия Потапова. Об этом пишет «АиФ».

Отмечается, что с заслуженной артисткой России простятся 11 июня на Покровском кладбище. Ей было 73 года.

Артистке стало плохо, она упала в обморок и ее госпитализировали.

Наталия Потапова с 1976 года служила в театре Ермоловой. Снялась в 94 фильмах и сериалах: «Я объявляю вам войну», «Нелюбовь», «Петербургские тайны», «Слово пацана», «Склифосовский», «Деревенский Фрейд».