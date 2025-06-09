Рязанские врачи спасли беременную с тяжелым осложнением

Женщине на 30 неделе беременности поставили диагноз — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — «жизнеугрожающее состояние, связанное с закупоркой сгустками крови одного из главных кровеносных сосудов, по которому кровь движется от сердца к легким». Отмечается, что при массивном повреждении происходит закупорка более 50% сосудов легких, при 75% повреждении развивается смертельная ТЭЛА. Для спасения после решения консилиума врачей многочисленных специальностей Перинатального центра, Областной клинической больницы, Областного кардиологического диспансера была проведена процедура растворения многочисленных тромбов в легких.

Рязанские врачи спасли беременную с тяжелым осложнением. Об этом сообщила пресс-служба областного перинатального центра в соцсетях.

Женщине на 30 неделе беременности поставили диагноз — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — «жизнеугрожающее состояние, связанное с закупоркой сгустками крови одного из главных кровеносных сосудов, по которому кровь движется от сердца к легким».

Отмечается, что при массивном повреждении происходит закупорка более 50% сосудов легких, при 75% повреждении развивается смертельная ТЭЛА.

«Для спасения после решения консилиума врачей многочисленных специальностей Перинатального центра, Областной клинической больницы, Областного кардиологического диспансера была проведена процедура растворения многочисленных тромбов в легких.

В период беременности такая терапия проводится очень редко, но риск возможных осложнений в данном случае ниже, чем польза по сути сразу для двух пациентов», — говорится в сообщении.

По данным медучреждения, женщина доносила ребенка и самостоятельно родила мальчика весом 3000 граммов.

Отмечается, что младенец стал третьим ребенком в семье. В настоящее время рязанка с ребенком выписаны домой, женщина продолжает лечение и находится под контролем врачей нескольких специальностей.