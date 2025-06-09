Рязанская полиция за выходные остановила 28 пьяных водителей
По данным Госавтоинспекции, 6 нарушителей отказались пройти медосвидетельствование. На них составили соответствующие административные материалы. Один человек сел нетрезвым за руль повторно.
Рязанская полиция за выходные остановила 28 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 6 нарушителей отказались пройти медосвидетельствование. На них составили соответствующие административные материалы.
Один человек сел нетрезвым за руль повторно.