Рязанец забрался в дом и украл садовую беседку

В полицию обратился 46-летний житель Скопина и сообщил, что, вернувшись с работы, заметил следы взлома окна из дома пропала упаковка с уличным павильоном. Оперативники узнали, что недавно один из горожан хвастался недорогой покупкой новой разборной беседки. Полицейские нашли этого человека и установили, что тот приобрел похищенную конструкцию. Украденное изъяли. По описанию нашли и задержали 44-летнего продавца. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Рязанец забрался в дом и украл садовую беседку. Об этом пишет региональное УМВД.

В полицию обратился 46-летний житель Скопина и сообщил, что, вернувшись с работы, заметил следы взлома окна из дома пропала упаковка с уличным павильоном.

Оперативники узнали, что недавно один из горожан хвастался недорогой покупкой новой разборной беседки. Полицейские нашли этого человека и установили, что тот приобрел похищенную конструкцию. Украденное изъяли.

По описанию нашли и задержали 44-летнего продавца.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.