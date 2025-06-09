Россиянам могут запретить пить чай на работе

«Компания имеет право установить правила поведения в офисе, включая запрет на питье чая на рабочем месте. Такой запрет допустим, если у сотрудника есть возможность отлучиться с рабочего места на время обеда», — объяснила юристка. Она также подчеркнула, что если у сотрудника нет альтернативного места для приема пищи, а за нарушение запрета на употребление еды в рабочее время его подвергают дисциплинарным мерам, такой запрет может быть признан незаконным. Владимирова уточнила, что по законодательству запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а на некоторых предприятиях требования к организации мест для обеда регулируются санитарными нормами.

Россиянам могут запретить пить чай на работе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юристку Headhunter Ольгу Владимирову.

«Компания имеет право установить правила поведения в офисе, включая запрет на питье чая на рабочем месте. Такой запрет допустим, если у сотрудника есть возможность отлучиться с рабочего места на время обеда», — объяснила собеседница издания.

Она также подчеркнула, что если у сотрудника нет альтернативного места для приема пищи, а за нарушение запрета на употребление еды в рабочее время его подвергают дисциплинарным мерам, такой запрет может быть признан незаконным.

Владимирова уточнила, что по законодательству запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а на некоторых предприятиях требования к организации мест для обеда регулируются санитарными нормами.