Россиянам могут запретить пить чай на работе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юристку Headhunter Ольгу Владимирову.
«Компания имеет право установить правила поведения в офисе, включая запрет на питье чая на рабочем месте. Такой запрет допустим, если у сотрудника есть возможность отлучиться с рабочего места на время обеда», — объяснила собеседница издания.
Она также подчеркнула, что если у сотрудника нет альтернативного места для приема пищи, а за нарушение запрета на употребление еды в рабочее время его подвергают дисциплинарным мерам, такой запрет может быть признан незаконным.
Владимирова уточнила, что по законодательству запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а на некоторых предприятиях требования к организации мест для обеда регулируются санитарными нормами.