Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ
Платежи за жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в среднем по стране на 11,9% с 1 июля этого года. Повышение связано с несколькими факторами: износ инженерной инфраструктуры, подорожание утилизации мусора, изменение климатических условий, рост цен на энергоносители.
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Александра Якубовского.
Он рассказал, что платежи за жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в среднем по стране на 11,9% с 1 июля этого года.
Повышение связано с несколькими факторами: износ инженерной инфраструктуры, подорожание утилизации мусора, изменение климатических условий, рост цен на энергоносители.