Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

Платежи за жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в среднем по стране на 11,9% с 1 июля этого года. Повышение связано с несколькими факторами: износ инженерной инфраструктуры, подорожание утилизации мусора, изменение климатических условий, рост цен на энергоносители.