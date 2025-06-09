Россия возобновит прямое железнодорожное сообщение с КНДР с 17 июня

Поезда между Пхеньяном и Москвой будут курсировать два раза в месяц, между Пхеньяном и Хабаровском — один раз в месяц с 19 июня. Напомним, железнодорожное cообщение приостановили в феврале 2020 года из-за пандемии.

Россия возобновит прямое железнодорожное сообщение с КНДР с 17 июня. Об этом пишет RT со ссылкой на РЖД.

Поезда между Пхеньяном и Москвой будут курсировать два раза в месяц, между Пхеньяном и Хабаровском — один раз в месяц с 19 июня.

Напомним, железнодорожное cообщение приостановили в феврале 2020 года из-за пандемии.