Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Дуров рассказал о своем задержании во Франции. Он заявил, что до сих пор не понимает сути предъявленных против него обвинений. «Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было — такая трактовка „соучастия“ крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — сказал создатель Telegram.

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Об этом пишет РБК.

Дуров рассказал о своем задержании во Франции.

Он заявил, что до сих пор не понимает сути предъявленных против него обвинений.

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было — такая трактовка „соучастия“ крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — сказал создатель Telegram.

Кроме того, Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере.

По его словам, несмотря на изоляцию, ему удалось сохранить физическую форму и придерживаться рациона.

Он отметил, что занимался физическими упражнениями в камере, несмотря на отсутствие спортзала.