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Назван средний размер образовательного кредита в Рязанской области

За первые пять месяцев 2025 года жители Рязанской области взяли в 1,5 раза больше образовательных кредитов, чем за аналогичный период 2024 года. Средний чек таких займов в регионе превысил 164,7 тыс. рублей. Чаще всего кредиты на образование оформляет молодежь до 25 лет — это самая многочисленная категория — 85% от общего числа тех, кому потребовались дополнительные средства на обучение.

«Устойчивый рост интереса к образовательному кредитованию в Рязанской области демонстрирует, что студенты региона стремятся к профессиональному росту. Статистика подтверждает эту тенденцию: за первые пять месяцев этого года количество выданных образовательных кредитов в 1,5 раза превысило показатели аналогичного периода 2024 года. Образовательный кредит — это инструмент, который дает студентам возможность получить желаемую специальность, и мы с радостью предоставляем молодым людям этот инструмент, позволяющий построить успешную карьеру», — сказала Татьяна Секретарева, заместитель управляющего Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

«Всегда мечтала учиться в престижном вузе, но, когда пришло время поступать, выяснилось, что стоимость обучения превышает возможности нашей семьи. Знакомая рассказала про образовательный кредит, который стал моим спасением. Благодаря этому кредиту я смогла поступить в вуз своей мечты и не откладывать образование на потом. Сейчас я с удовольствием учусь, развиваюсь и знаю, что сделала правильный выбор», — поделилась студентка Марина.

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога. Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.