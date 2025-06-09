На улице Верхней в Рязани снесли 33 незаконных гаража и 18 сараев

Мэр города Виталий Артемов проверил работы по вывозу мусора с территории. Отмечается, что уборка завершается. После вывоза мусора проведут планировку территории. Виталий Артемов поручил руководителям структурных подразделений подготовить предложения по дальнейшему использованию данного участка.

На улице Верхней в Рязани снесли 33 незаконных гаража и 18 сараев. После проведения работ остались кучи мусора и веток. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мэр города Виталий Артемов проверил работы по вывозу мусора с территории. Отмечается, что уборка завершается.

После вывоза мусора проведут планировку территории. Виталий Артемов поручил руководителям структурных подразделений подготовить предложения по дальнейшему использованию данного участка.