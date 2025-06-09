На Рязанскую область надвигается антициклон

Отмечается, что со вторника начнется резкое похолодание — столбики термометров покажут +20…+22°. Сохранится влияние антициклона и в среду — дождей не ожидается. В День России погода вновь будет меняться, и не в лучшую сторону. Ожидаются небольшие дожди и +20° градусов. До конца недели в регионах ЦФО погода будет довольно облачной и дождливой, а температурный фон окажется на 2-3° ниже положенных по климату значений — +17…+19°.

На регионы Центральной России надвигается антициклон. Об этом пишет синоптик Михаил Леус.

Отмечается, что со вторника начнется резкое похолодание — столбики термометров покажут +20…+22°.

Сохранится влияние антициклона и в среду — дождей не ожидается.

В День России погода вновь будет меняться, и не в лучшую сторону. Ожидаются небольшие дожди и +20° градусов.

До конца недели в регионах ЦФО погода будет довольно облачной и дождливой, а температурный фон окажется на 2-3° ниже положенных по климату значений — +17…+19°.