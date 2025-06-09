Двоим рязанцам-контрактникам не перечислили положенные выплаты

Установлено, что двое мужчин в ноябре 2024 заключили контракт о прохождении военной службы и направлены для выполнения задач специальной военной операции. Военнослужащим в мерах поддержки за заключение контракта отказали. В результате прокурорского вмешательства права военнослужащих восстановлены, им произведены выплаты в размере 400 тысяч рублей каждому.