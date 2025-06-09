647 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

Со 2 по 8 июня в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 647 пациентам.152 человек обратились за помощью с переломами, 223 — с ушибами, 134 — с растяжениями, 49 — с ранами.