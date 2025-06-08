В Рязанском районе легковушка «улетела» в кювет

ДТП произошло 8 июня. На фото видно, что после ДТП легковушка получила механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

В Рязанском районе легковушка «улетела» в кювет. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария произошла 8 июня рядом с селом Поляны Рязанского района. На фото видно, что после ДТП легковушка получила механические повреждения.

На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"