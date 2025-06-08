В Рязанской области сгорели хозпостройки
Информация о пожаре в селе Дубовичье Спасского района поступила 7 июня в 03:39. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники. Отмечается, что огнем уничтожен блок хозяйственных построек. Общая площадь пожара 108 квадратных метров.
В Спасском районе сгорели хозпостройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Дубовичье Спасского района поступила 7 июня в 03:39. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники.
Отмечается, что огнем уничтожен блок хозяйственных построек. Общая площадь пожара — 108 квадратных метров.
Пострадавших нет.