В Рязани автомобиль врезался в дорожное ограждение после ДТП

Авария случилась на улице Высоковольтной. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. После ДТП один из них врезался в дорожное ограждение. Данных о пострадавших нет. Официальная информация о случившемся не поступала.