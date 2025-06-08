В Рязани автомобиль врезался в дорожное ограждение после ДТП
Авария случилась на улице Высоковольтной. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. После ДТП один из них врезался в дорожное ограждение. Данных о пострадавших нет. Официальная информация о случившемся не поступала.
В Рязани автомобиль врезался в ограждение после ДТП. Об этом 8 июня сообщили в Telegram-канале «Вестник Рязани».
Авария случилась на улице Высоковольтной. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. После ДТП один из них врезался в дорожное ограждение.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация о случившемся не поступала.
Фото: Telegram-канал «Вестник Рязани»