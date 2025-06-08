В центре Рязани засняли драку

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня в 4:30 утра на улице Почтовой. На кадрах видно, как трое неизвестных бьют двух молодых людей. Причина конфликта не указана. На опубликованном видео видно, что один из участников конфликта после случившегося лежит на тротуаре. У второго молодого человека разбит лоб.

В центре Рязани засняли драку. Кадры опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня в 4:30 утра на улице Почтовой. На кадрах видно, как трое неизвестных бьют двух молодых людей. Причина конфликта не указана.

На опубликованном видео видно, что один из участников конфликта после случившегося лежит на тротуаре. У второго молодого человека разбит лоб.

Официально информацию не комментировали.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке .

Фото: Telegram-канал «Усы Куракиной»