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Попавшая в опору электросети молния оставила часть рязанского поселка без света
Инцидент произошел в рабочем поселке Пителино. После одного из разрядов молнии часть улиц окружного центра осталась без света. Аварию устранили специалисты. Свет в домах местных жителей появился после 22 часов. «Задержка в устранении аварии была вызвана ожиданиями прибытия специальной автовышки из города Сасово и получением разрешения на отключение линий электропередач, которое дают из областного центра», — уточнили в публикации.

Молния 7 июня ударила в опору электросети, часть жителей рязанского поселка осталась без света. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в рабочем поселке Пителино. После одного из разрядов молнии часть улиц окружного центра осталась без света.

Аварию устранили специалисты. Свет в домах местных жителей появился после 22 часов.

«Задержка в устранении аварии была вызвана ожиданиями прибытия специальной автовышки из города Сасово и получением разрешения на отключение линий электропередач, которое дают из областного центра», — уточнили в публикации.