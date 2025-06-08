Попавшая в опору электросети молния оставила часть рязанского поселка без света
Инцидент произошел в рабочем поселке Пителино. После одного из разрядов молнии часть улиц окружного центра осталась без света. Аварию устранили специалисты. Свет в домах местных жителей появился после 22 часов. «Задержка в устранении аварии была вызвана ожиданиями прибытия специальной автовышки из города Сасово и получением разрешения на отключение линий электропередач, которое дают из областного центра», — уточнили в публикации.
Молния 7 июня ударила в опору электросети, часть жителей рязанского поселка осталась без света. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел в рабочем поселке Пителино. После одного из разрядов молнии часть улиц окружного центра осталась без света.
Аварию устранили специалисты. Свет в домах местных жителей появился после 22 часов.
«Задержка в устранении аварии была вызвана ожиданиями прибытия специальной автовышки из города Сасово и получением разрешения на отключение линий электропередач, которое дают из областного центра», — уточнили в публикации.