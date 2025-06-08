На улице Зубковой в Рязани произошло ДТП с мотоциклом

Водитель после ДТП выжил, рассказали очевидцы. По их словам, мужчину увезли в реанимацию. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.

На улице Зубковой в Рязани произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщили в соцсетях 8 июня.

Водитель после ДТП выжил, рассказали очевидцы. По их словам, мужчину увезли в реанимацию.

На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.

Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»