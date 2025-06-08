В Рязани на улице Профессора Никулина организуют сквозной проезд

По словам Виталия Артемова, заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на капремонт дороги по улице Профессора Никулина — от Чкалова до Высоковольтной. На подготовку проекта выделено 1,3 миллиона рублей. «Предполагается расширение проезжей части и устройство тротуара для безопасного передвижения пешеходов. Срок выполнения работ по проектированию — 1 ноября 2025 года», — отметил Артемов.

На улице Профессора Никулина сделают сквозной проезд с выездом на улицу Высоковольтную. Об этом 8 июня в соцсетях сообщил мэр города Виталий Артемов.

По его словам, заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на капремонт дороги по улице Профессора Никулина — от Чкалова до Высоковольтной. На подготовку проекта выделено 1,3 миллиона рублей.

«Предполагается расширение проезжей части и устройство тротуара для безопасного передвижения пешеходов. Срок выполнения работ по проектированию — 1 ноября 2025 года», — отметил Артемов.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова