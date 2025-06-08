Липецкие врачи несколько дней боролись за жизнь младенца из Рязани

Ребенку был месяц, он хорошо развивался, прибавлял в весе. Родители с младенцем приехали из Рязани в Липецк к родственникам. В гостях ребенок стал беспокойным и посинел. На скорой его доставили в реанимацию областной детской липецкой больницы. «В течение трех суток врачи боролись за жизнь младенца и выясняли причину тяжелейшего состояния. Установили редкий диагноз: Тяжелый тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) — группа врожденных пороков сердца, при котором отсутствует прямая связь легочных вен с левым предсердием», — говорится в посте.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала, как врачи спасли младенца из Рязани. Об этом 6 июня она сообщила в соцсетях.

Ребенку был месяц, он хорошо развивался, прибавлял в весе. Родители с младенцем приехали из Рязани в Липецк к родственникам. В гостях ребенок стал беспокойным и посинел. На скорой его доставили в реанимацию областной детской липецкой больницы.

«В течение трех суток врачи боролись за жизнь младенца и выясняли причину тяжелейшего состояния. Установили редкий диагноз: Тяжелый тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) — группа врожденных пороков сердца, при котором отсутствует прямая связь легочных вен с левым предсердием», — говорится в посте.

Ребенку требовалась срочная операция. На помощь откликнулись кардиохирурги Пензенского кардиологического центра.

«На реанимобиле и в сопровождении квалифицированной реанимационной бригады ребенок успешно был доставлен в кардиологический центр, где было проведено дополнительное обследование, и ребенок был взят в операционную. Проведена сложная ангиопластика сосудов сердца», — рассказала Анна Маркова.

По ее словам, ребенка спасли.

Фото: Telegram-канал Анны Марковой