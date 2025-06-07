В Рязанской области пропал мужчина в камуфляжном костюме
Местонахождение мужчины неизвестно с 16 мая 2025 года. Приметы: рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — русые. Одежда: возможно камуфляжный костюм. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В Скопине Рязанской области пропал 39-летний Александр Барбосов. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 16 мая 2025 года.
Приметы: рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — русые.
Одежда: возможно камуфляжный костюм.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;