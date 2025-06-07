В России управляющие компании обязали ежегодно отчитываться перед жильцами

Закон обязывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед собственниками жилья о работе. Также УК должны будут предоставлять отчеты в ГИС ЖКХ или региональную информационную систему. Требование начнет действовать с 1 января 2026 года.