В центре Рязани отключили свет
Света нет по адресам: Горького; Почтовая; Новослободская; Соборная; Либкнехта; Краснорядская; Право-Лыбедская. Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.
На семи улицах в Рязани 7 июня отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по адресам:
- Горького;
- Почтовая;
- Новослободская;
- Соборная;
- Либкнехта;
- Краснорядская;
- Право-Лыбедская.
Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.