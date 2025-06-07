Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе
Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступают от жителей центра города, Дашково-Песочни, Октябрьского городка. «Лютая вонь! 30 градусов жары и сидим с закрытыми окнами!» — написал один из рязанцев.
Рязанцы 7 июня вновь пожаловались на вонь в городе. Соответствующая информация размещена на сайте «Экомонитор 62».
Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступают от жителей центра города, Дашково-Песочни, Октябрьского городка.
«Лютая вонь! 30 градусов жары и сидим с закрытыми окнами!» — написал один из рязанцев.