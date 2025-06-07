Рязанцы сообщили о пробке на Солотчинском шоссе
По словам очевидцев, пробка образовалась от коттеджного поселка «Снегири» в сторону Солотчи. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Рязанцы сообщили о пробке на Солотчинском шоссе. Пост об этом опубликован в соцсетях.
По словам очевидцев, пробка образовалась от коттеджного поселка «Снегири» в сторону Солотчи.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Фото: Telegram-канал «Солотча инфо»