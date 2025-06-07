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Павел Малков: 16 рязанских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
«16 рязанских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии. Это новый рекорд для нашего региона — в прошлом году таких ребят было 13. Среди стобалльников этого года выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов. Поздравляю ребят с блестящими результатами! Желаю дальнейших успехов и новых достижений!» — написал глава региона. Павел Малков подчеркнул, что поддержка талантливых детей — одна из приоритетных задач. Разработана система поощрения выпускников школ.

16 рязанских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях и подчеркнул, что таких успехов добились выпускники школ Рязани и ряда других муниципальных образований региона.

«16 рязанских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии. Это новый рекорд для нашего региона — в прошлом году таких ребят было 13. Среди стобалльников этого года выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов. Поздравляю ребят с блестящими результатами! Желаю дальнейших успехов и новых достижений!» — написал глава региона.

Павел Малков подчеркнул, что поддержка талантливых детей — одна из приоритетных задач. Разработана система поощрения выпускников школ.

«Ребятам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ и поступят в рязанские вузы, будет выплачена премия в размере 150 тысяч рублей. Получить вознаграждение смогут также победители регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников при поступлении в рязанские вузы», — пояснил губернатор.

Он добавил, что обязательно будут отмечены наградами и педагоги, чьи ученики показывают высокие результаты в учебе.