В Рязанской области снова пройдут рейды по тонировке

В пятницу, 6 июня, в Рязани и области проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям."Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения", — отметили в ведомстве.

В Рязанской области снова пройдут рейды по тонировке. Об этом сообщает региональная ГАИ.

В пятницу, 6 июня, в Рязани и области проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения», — отметили в ведомстве.