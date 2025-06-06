В Рязанской области ликвидировали две несанкционированные свалки
Свалки находились в поселке Листвянка Рязанского района и селе Устье Сасовского округа. Местные жители сообщили в прокуратуру о проблемах, связанных с ненадлежащим вывозом твердых коммунальных отходов. Свалки ликвидировали, виновных привлекли к ответственности.
В Рязанской области ликвидировали две несанкционированные свалки. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Свалки находились в поселке Листвянка Рязанского района и селе Устье Сасовского округа. Местные жители сообщили в прокуратуру о проблемах, связанных с ненадлежащим вывозом твердых коммунальных отходов.
Свалки ликвидировали, виновных привлекли к ответственности.