В Рязанской области ликвидировали две несанкционированные свалки

Свалки находились в поселке Листвянка Рязанского района и селе Устье Сасовского округа. Местные жители сообщили в прокуратуру о проблемах, связанных с ненадлежащим вывозом твердых коммунальных отходов. Свалки ликвидировали, виновных привлекли к ответственности.