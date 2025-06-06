В Рязани создадут рабочую группу для профилактики наркомании у детей

В Рязанской области создадут рабочую группу для профилактики и раннего выявления употребления наркотиков среди школьников. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Цель рабочей группы — усиление профилактических мер и раннего выявления случаев незаконного потребления наркотиков среди учащихся образовательных учреждений региона. Основная задача — координация межведомственных мероприятий по выявлению и профилактике наркопреступлений среди школьников.
В состав рабочей группы войдут руководитель аппарата губернатора и правительства Рязанской области Роман Цуканов, зампред правительства региона Наталья Суворова и другие.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности возложили на аппарат антинаркотической комиссии региона. Контроль за выполнением распоряжения возьмет на себя губернатор.