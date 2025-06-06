В Рязани еще на девяти улицах отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по следующим адресам: 1-й Вокзальный проезд (1-ая Безбожная) 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок 1а; 2-й Вокзальный проезд (2-ая Безбожная) 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе 3, 28; Новоселов 18, 20, 22, 24, 24 корп.1; Советской Армии 15а (МБОУ Школа № 62); Тимакова 22, 26, 30.