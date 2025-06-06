Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
24°
Сбт, 07
25°
Вск, 08
27°
ЦБ USD 79.13 0.63 06/06
ЦБ EUR 90.66 1.35 06/06
Нал. USD 80.51 / 80.82 06/06 14:05
Нал. EUR 91.76 / 92.77 06/06 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
7 985
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
17 169
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
17 679
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
25 715
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани еще на девяти улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по следующим адресам: 1-й Вокзальный проезд (1-ая Безбожная) 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок 1а; 2-й Вокзальный проезд (2-ая Безбожная) 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе 3, 28; Новоселов 18, 20, 22, 24, 24 корп.1; Советской Армии 15а (МБОУ Школа № 62); Тимакова 22, 26, 30.

В Рязани еще на девяти улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по следующим адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд (1-ая Безбожная) 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Пионерский переулок 1а;
  • 2-й Вокзальный проезд (2-ая Безбожная) 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Малое шоссе 3, 28;
  • Новоселов 18, 20, 22, 24, 24 корп.1;
  • Советской Армии 15а (МБОУ Школа № 62);
  • Тимакова 22, 26, 30.