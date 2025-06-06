В России предложили ввести маркировку на капли для носа

Отмечается, что участники общественной организации «Отцы рядом» обратилась к министру здравоохранения с просьбой ввести четкую маркировку на упаковках сосудосуживающих капель, предупреждающую об опасности привыкания. По мнению общественников, многие граждане недооценивают риск развития «нафтизиновой зависимости» при длительном применении назальных капель.

В России предложили ввести маркировку на капли для носа. Об этом пишет Life cо ссылкой на юриста Ивана Курбакова.

Отмечается, что участники общественной организации «Отцы рядом» обратилась к министру здравоохранения с просьбой ввести четкую маркировку на упаковках сосудосуживающих капель, предупреждающую об опасности привыкания.

По мнению общественников, многие граждане недооценивают риск развития «нафтизиновой зависимости» при длительном применении назальных капель.