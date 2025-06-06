В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах

Он предложил увеличить штрафы до 50 тысяч рублей. Сенатор отметил, что сумма предлагаемого взыскания существенная, но именно такой размер, по его мнению, даст людям «задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям». Олег Голов напомнил, что на данный момент штрафы за курение в подъездах составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.

В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах. Об этом 6 июня сообщает RT со ссылкой на сенатора Олега Голова.

Он предложил увеличить штрафы до 50 тысяч рублей. Сенатор отметил, что сумма предлагаемого взыскания существенная, но именно такой размер, по его мнению, даст людям «задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям».

Олег Голов напомнил, что на данный момент штрафы за курение в подъездах составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.