В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах
Он предложил увеличить штрафы до 50 тысяч рублей. Сенатор отметил, что сумма предлагаемого взыскания существенная, но именно такой размер, по его мнению, даст людям «задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям». Олег Голов напомнил, что на данный момент штрафы за курение в подъездах составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.
В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах. Об этом 6 июня
Он предложил увеличить штрафы до 50 тысяч рублей. Сенатор отметил, что сумма предлагаемого взыскания существенная, но именно такой размер, по его мнению, даст людям «задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям».
Олег Голов напомнил, что на данный момент штрафы за курение в подъездах составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.