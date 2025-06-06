В России предложили ограничить выдачу паспортов плохо знающим язык иностранцам

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит получение гражданства для тех, у кого низкий уровень владения русским языком. По мнению авторов, незнание языка мешает адаптации и создает множество проблем. Сейчас паспорт можно получить по упрощенной схеме — например, через брак с россиянином.

В России предложили ограничить выдачу паспортов плохо знающим язык иностранцам. Об этом пишет «Лента. ру».

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит получение гражданства для тех, у кого низкий уровень владения русским языком. По мнению авторов, незнание языка мешает адаптации и создает множество проблем.

Сейчас паспорт можно получить по упрощенной схеме — например, через брак с россиянином. Новый законопроект должен закрыть такие лазейки