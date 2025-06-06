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В Нижнем Тагиле похоронили голову убитой женщины, ее тело до сих пор не нашли

В Нижнем Тагиле похоронили голову 42-летней Ольги Сороки. Ее тело не нашли до сих пор. Об этом пишет портал е1.ru.

В убийстве обвинили бывшего коллегу женщины — юриста Александра Гоока.

По версии следствия, он расправился с ней и ее маленьким сыном и выбросил их останки в мусорку.

Тело Ольги предварительно расчленил. Пока удалось найти только голову погибшей.

«Голову мы похоронили. Даты смерти официальной нет. Написано, что умерла в 2024 году, — рассказал дядя убитой.

За убийство матери и ребенка Александру Гооку грозит пожизненный срок.