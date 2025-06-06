В Нижнем Тагиле похоронили голову убитой женщины, ее тело до сих пор не нашли
В Нижнем Тагиле похоронили голову 42-летней Ольги Сороки. Ее тело не нашли до сих пор. Об этом пишет портал е1.ru.
В убийстве обвинили бывшего коллегу женщины — юриста Александра Гоока.
По версии следствия, он расправился с ней и ее маленьким сыном и выбросил их останки в мусорку.
Тело Ольги предварительно расчленил. Пока удалось найти только голову погибшей.
«Голову мы похоронили. Даты смерти официальной нет. Написано, что умерла в 2024 году, — рассказал дядя убитой.
За убийство матери и ребенка Александру Гооку грозит пожизненный срок.