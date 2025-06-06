В Ленобласти 15-летняя девочка родила ребенка дома и выкинула младенца из окна

В Ленобласти 15-летняя девочка родила ребенка дома и выкинула младенца из окна. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Новорожденную в пакете обнаружили прохожую. Девочке было всего несколько часов отроду.

Оказалось, что несовершеннолетняя мать разрешилась от беременности в квартире своего молодого человека, а затем выбросила дочь.

От падения у новорожденной образовались гематомы на голове. Ее экстренно доставили в роддом в удовлетворительном состоянии.

Роженицу задержали.

Видео доступны по ссылке .

Фото и видео: Telegram-канал «Плохие новости 18+".