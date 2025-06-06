В Госдуме призвали TikTok определиться с нахождением в России

По словам депутата Антона Горелкина, работа платформы в «законсервированном» состоянии только усугубляет проблему распространения фейков и дезинформации. Парламентарий отметил, что TikTok по-прежнему занимает высокие позиции в структуре медиапотребления россиян, но уже более трех лет запрещает пользователям из РФ публиковать и просматривать контент.

В Госдуме призвали TikTok определиться с нахождением в России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на первого заместителя главы комитета ГД по информполитике Антона Горелкина.

По словам депутата, работа платформы в «законсервированном» состоянии только усугубляет проблему распространения фейков и дезинформации.

Парламентарий отметил, что TikTok по-прежнему занимает высокие позиции в структуре медиапотребления россиян, но уже более трех лет запрещает пользователям из РФ публиковать и просматривать контент.

Он также указал, что владельцев TikTok больше волнует положение платформы на американском рынке. Через две недели истечет срок, который компании дали на решение: стать американским активом или прекратить деятельность. Однако, скорее всего, этот срок снова будет отложен из-за торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Горелкин подчеркнул, что в отличие от американцев, Россия не требует продажи сервиса, достаточно лишь соблюдать закон «о приземлении».