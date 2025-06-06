В Госдуме предложили установить льготную ипотеку для врачей, учителей и ученых
Планируется сделать для этих категорий граждан ставку 5%. Это поможет справиться с дефицитом кадров и оттоком специалистов за рубеж. Депутаты уже готовят поправки.
В Госдуме предложили установить льготную ипотеку для врачей, учителей и ученых. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутатов.
Планируется сделать для этих категорий граждан ставку 5%.
Это поможет справиться с дефицитом кадров и оттоком специалистов за рубеж.
Депутаты уже готовят поправки.