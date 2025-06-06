В Центробанке заявили, что рост зарплат в России останется высоким

Отмечается, что рост зарплат в РФ остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. «В то же время компании сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023—2024 годами», — говорится в сообщении.

В Центробанке заявили, что рост зарплат в России останется высоким. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на регулятор.

Отмечается, что рост зарплат в РФ остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

«В то же время компании сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023—2024 годами», — говорится в сообщении.